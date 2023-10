"Insomma, il primo Municipio, su proposta della commissione con delega allo sport, considerando il ruolo fondamentale che occupa lo sport, soprattutto per il messaggio di un sano stile di vita che trasmette a tutti ma, in particolare ai ragazzi, ha fortemente voluto questa sorta di festa dello sport a cui seguiranno nel mese di novembre altre iniziative di cui i cittadini saranno informati sempre all'insegna del meraviglioso mondo sportivo. Sono fiduciosa nell'impegno del soggetto aggiudicatario CSC (Combact sports center Bari) che saprà tradurre la volontà di noi tutti per un' ottima riuscita dell'evento.

L'invito è rivolto a tutti i cittadini di ogni età, nell'auspicio che anche i più pigri possano decidere di condividere con noi tutti questa mattinata." conclude la nota.

BARI - "L'iniziativa rientra nell'ambito della programmazione sportiva della commissione "Risorse e qualità della Vita" del I Municipio, votata all'unanimità dall'intero Consiglio". Così Angela Perna, Presidente Commissione "Risorse e qualità della Vita" I Municipio."La scelta della location - prosegue Perna - non è casuale ma mira a rafforzare il rapporto dei cittadini con il mare, un rapporto che domenica sarà vissuto da tutti coloro che vorranno partecipare, attraverso momenti di promozione sportiva. Durante la mattinata vi saranno diverse associazioni che promuoveranno i propri sport attraverso dimostrazioni teoriche e pratiche di ogni singola disciplina, vi saranno referenti del mondo dello sport che forniranno informazioni sull'importanza dello sport da un punto di vista medico, vi saranno lezioni aperte di yoga, pilates e sport acquatici a cui tutti potranno prendere parte, in maniera totalmente gratuita, il tutto allietato dalla presenza dei bravissimi cani da salvataggio".