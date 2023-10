Lecce, domenica 29 ottobre 2023 al via la XXIX edizione di 'Teatro in Tasca' con 'Dire Fare Baciare Lettera Testamento'



Come sempre, Koreja dedica una parte importante della programmazione alle famiglie con l'appuntamento domenicale del "Teatro in Tasca" che quest'anno giunge alla sua XXIX edizione e si arricchisce di uno spettacolo: saranno quindi 9 gli appuntamenti invernali per i più piccini, compresa la consueta e attesissima festa del 6 gennaio.





Quest’anno Koreja sostiene "Per un sorriso in più", Associazione Genitori di Onco-Ematologia Pediatrica nata dal desiderio di offrire, a chi ne ha bisogno, tutto il sostegno necessario per affrontare il lungo iter della malattia.

Primo appuntamento domenica 29 ottobre ’23 con "Dire Fare Baciare Lettera Testamento", lo spettacolo di Koreja realizzato in collaborazione con Babilonia Teatri.

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni bambino racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti quando nasce. Una proposta di gioco rivolta ai bambini, ai loro genitori, maestri e agli adulti in genere. È un invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme. Lo spettacolo non racconta una storia, ne racconta tante. Racconta di come il gioco per un bambino sia importante e necessario quanto l’aria che respira. Racconta dei mondi che il gioco contiene e dischiude, di come il gioco sia spazio in cui crescere e confrontarsi, conoscere e conoscersi.

"Oltre ad essere una rassegna teatrale continuativa e di qualità" racconta Salvatore Tramacere, Direttore Artistico di Koreja "il Teatro in Tasca è ben altro. Rappresenta un momento di condivisione del tempo tra generazioni di fondamentale importanza per la crescita dei bambini con numerosi benefici anche agli adulti. Questa interazione supporta lo sviluppo sociale ed emotivo e la condivisione di un “tempo diverso e speciale” promuove il legame intergenerazionale e incoraggia la creatività. Per come è pensata, la rassegna è un'occasione per stimolare i bambini e incoraggiarli ad esplorare nuove idee, risolvere problemi e sviluppare pensiero critico. È un investimento prezioso nell'educazione e nella crescita dei più piccoli, oltre ad essere un'opportunità di spensieratezza e apprendimento reciproco che non va sottovalutata e che solo il teatro può offrire".

Riprenderanno anche i laboratori domenicali grazie alla collaborazione con la Coop. Terradimezzo che da 15 anni si occupa di ecoturismo, educazione e formazione ambientale nel Salento. I laboratori pre spettacolo avranno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e avvicinare il più possibile i bambini e i ragazzi alla natura.

Grazie alla collaborazione con Pupilla - libri, giochi, attività di Brindisi e con Semimini libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, inoltre, durante tutte le domeniche di Teatro in Tasca, nel BookPoint del teatro sarà possibile trovare testi e libri illustrati per crescere insieme, fra lettura e teatro.

Il Teatro in Tasca proseguirà il 12 novembre 2023 con Cenerentola, Rossini all’opera, di Fondazione TRG, un percorso di avvicinamento alla musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.

Sarà possibile abbonarsi al Teatro in Tasca fino a domenica 29 ottobre.

Teatro In Tasca rientra nell’ambito di Strade Maestre 2023-2024, un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; Comune di Lecce; in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Partner Culturali: Università degli Studi di Lecce; Adisu Puglia; Associazione Palchetti Laterali; Pupilla - libri, giochi, attività di Brindisi, SemiMinimi libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, Associazione Per un Sorriso in più e la Cooperativa Terradimezzo.





Teatro Koreja

Info e prenotazioni: 0832242000

Rivendite biglietti: Teatro Koreja e su vivaticket.it