BARI - È stata presentata nella mattinata di giovedì 26 ottobre, a Palazzo di Città, “Grand Prix All in - Trofeo BPER Banca”. La manifestazione organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e dall’APS Lezzanzare, in collaborazione con Zerobarriere s.c.s., la scuola di ciclismo Franco Ballerini, Agenzia Password e con la partnership di BPER Banca, si terrà domenica 29 ottobre, in piazza del Ferrarese, a partire dalle ore 10.Sono intervenuti all’incontro con la stampa l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il presidente e il direttore del CSV San Nicola, Rosa Franco e Alessandro Cobianchi, il presidente de Lezzanzare Antonio Garofalo, il presidente di Zerobarriere Marco Livrea, il responsabile Area Bari BPER Banca Vincenzo Pittella e il vice campione italiano Powerchair Football Pasquale Troccoli della Oltre Sport Trani Asd.L’evento, pensato per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’integrazione sociale e per promuovere in chiave goliardica l’abbattimento delle differenze, vedrà il coinvolgimento di persone con disabilità e non in attività ludiche e momenti di svago. Sarà un modo per ritrovarsi tutti insieme in piazza nel rispetto delle diversità, con la consapevolezza che il divertimento, il fare squadra e un sorriso restano la chiave universale per contrastare le barriere architettoniche e mentali.Domenica, pertanto, piloti ipovedenti e non vedenti sfrecceranno sulle bici-cargo con i loro mantelli sulle chianche di Bari vecchia, carrozzine elettriche di ultima generazione si muoveranno tra la folla di passanti, dei clown giocheranno con i loro palloncini e festoni, bambini correranno con i loro vestiti carnevaleschi preparati per l’occasione dalla stilista Carmela Palermo e alcune truccatrici presenzieranno per “disegnare” sui volti del pubblico e dei partecipanti.“Negli ultimi anni - ha dichiarato Francesca Bottalico - la città di Bari sta lavorando su vari livelli per favorire occasioni di inclusione e incontro, consolidare i legami tra le persone e tra le diverse realtà impegnate quotidianamente sui temi dell’integrazione. Essere comunità significa avere sempre lo sguardo al vicino, costruire percorsi condivisi, riscoprire la gioia dell’incontro, oggi più che mai, attraverso linguaggi differenti e spazi dedicati, risate e abbracci”.“Da sempre lo sport, inteso nella sua accezione più pura, accorcia le distanze azzerando le differenze tra le persone - ha commentato l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, che non è potuto intervenire in conferenza -. Per questo, manifestazioni come quella organizzata dal CSV San Nicola Odv e da Lezzanzare, sono importantissime come strumento di coesione sociale. Lo sport è il fondamentale accompagnamento in questo processo di trasformazione verso una comunità più inclusiva”.“Per la seconda volta nel giro di pochi giorni - ha evidenziato Rosa Franco - siamo qui per presentare un’iniziativa che celebra i valori dell’etica sportiva come forma di integrazione sociale. È evidente come la sensibilità su questo tema stia aumentando, ne sono testimonianza le tantissime associazioni (e non solo) che si rivolgono a noi per organizzare eventi che abbiano come obiettivo l’abbattimento di barriere, soprattutto culturali. Stare insieme e conoscersi nelle proprie diversità è da sempre la chiave per aprirsi al mondo e accogliere l’altro. Da parte nostra, continueremo a mettere in rete tutti coloro che avranno voglia di superare i propri limiti”.“Con questo evento - ha sottolineato Antonio Garofalo - vogliamo dimostrare che le barriere cadono quando vengono abbattuti gli stereotipi. In fondo gli handicap sono sovrastrutture concettuali che l’uomo si è posto per non riconoscere l’universalità delle esigenze. Bisognerebbe cambiare il punto di vista e, per sovvertire gli schemi, ci inventiamo queste iniziative pazze: il seme è stato gettato. Ringraziamo di cuore chi ha fortemente creduto in questo progetto come BPER Banca, che è partner dell’iniziativa, e gli sponsor come Ermanno Dammacco Arredamenti, Polis Avvocati, UNIBAT e il sostegno del Gruppo Megamark”.“BPER Banca, tra le sue numerose attività volte a sostenere lo sviluppo economico e finanziario dei territori nei quali opera - ha concluso Vincenzo Pittella - supporta e promuove soluzioni ed iniziative caratterizzate dalla sostenibilità sociale e ambientale e si impegna a sostenere numerose attività in ambito culturale, dell’arte e dello sport. Importante è anche il contributo fornito a favore delle iniziative di responsabilità sociale. In questa direzione si colloca la volontà di sostenere, mediante la sponsorizzazione di questo meraviglioso evento, l’associazione Zerobarriere, ente tra i più attivi sul territorio, che abbiamo deciso di affiancare innanzitutto per l’impegno profuso quotidianamente per far cambiare nella mente di tutti, l’approccio culturale alla disabilità”.Il circuito del Grand Prix All in - Trofeo BPER Banca sarà allestito all’interno del Villaggio di Bari City Plus, in piazza del Ferrarese. Dopo le gare in programma nel corso della mattinata, a partire dalle ore 10, tutti i partecipanti, in quanto tutti vincitori, saranno premiati con riconoscimenti “non convenzionali”: a consegnare i premi sarà l’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, alle ore 12.30. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 18, spazio alla musica e al divertimento con eventi artistici inseriti nel programma di Bari City Plus.Di seguito le realtà che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento: ASD UIC Bari, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia, OltreSport Trani, Teniamoci per Mano onlus - Associazione di Clownterapia - distretto di Bari, Tou.Play, Angels Team - Soccorritori Volontari Onlus e tante altre. Le bici-cargo - come le altre tipologie di mezzi inclusivi - saranno messi a disposizione dalla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini.· ore 10: Inaugurazione evento con animazione, truccatrici e personalizzazione degli abiti con la stilista Carmela Palermo· ore 10.30: Avvio gara sulle bici-cargo· ore 11: Avvio gara Power Wheelchair· ore 12.30: Premiazione dei vincitori.