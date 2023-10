Bari, tragico ritrovamento nelle campagne di Santa Caterina: un uomo si toglie la vita

BARI - In una drammatica scoperta avvenuta nelle campagne della zona di Santa Caterina, a Bari, è stato ritrovato il corpo di un uomo di origini italiane. Il proprietario del terreno agricolo in cui è avvenuto il tragico ritrovamento ha dato l'allarme dopo aver scoperto il cadavere dell'uomo, che sembra essersi tolto la vita impiccandosi a un albero di fichi.L'incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, i soccorritori del servizio sanitario 118 e il medico legale. Non sembrano esserci dubbi sulla natura del gesto, ma le autorità stanno lavorando per escludere ogni possibile incertezza.Il corpo dell'uomo, che sembra essere rimasto sul luogo da qualche tempo, era situato a una ventina di metri dalla strada. Secondo le prime informazioni l'uomo aveva con sé i documenti personali al momento del gesto.