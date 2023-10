Quali sono i 6 calciatori italiani più sottovalutati di oggi?

Jorginho - Arsenal



Strano vederlo inserito in questa lista? Non troppo, se consideriamo quanto potenziale ha sempre avuto Jorginho e quanto ha saputo ottenere nella sua carriera. Il calciatore classe 1991 è stato sottovalutato non solo in Italia, ma spesso anche fuori dai confini nazionali. Ogni calciatore ha un percorso più o meno ripido che lo porterà a mostrare chi è e quanto vale, ma indubbiamente il percorso di Jorginho è stato ancora più tortuoso e pieno di imprevisti.



Anche Rio Ferdinand, ex stella del calcio inglese, si è unito al coro dei “delusi” dalla prestazioni di Jorginho, definendolo un “centrocampista che non serve a niente” Ma il campione italo-brasiliano si è saputo riscattare con forza durante l’ultima stagione.

Calciatore nato nel 1992, diventato capitano della Fiorentina e convocato per coprire la difesa della Nazionale italiana. Insomma, come presentazione non è male, ma resta sempre un velo opaco sulla buona carriera di Cristiano Biraghi. Ha fatto tanto, in particolare per i Viola, giocando con astuzia, forza ma anche classe in ogni appuntamento. E raramente ha tradito le aspettative. Nonostante ciò non ha mai ottenuto il suo spazio nello spot dei migliori, anche se le qualità non sono mai mancate. Anzi, meriterebbe di essere considerato come uno dei migliori terzini del nostro tempo.