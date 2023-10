Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 63-87 col Reggio Emilia al Pala Pentassuglia

FRANCESCO LOIACONO - L’Happy Casa Brindisi perde 63-87 con il Reggio Emilia al “Pala Pentassuglia” nella prima giornata di andata di A/1 di basket maschile. Nel primo quarto Hervey 4-2 per gli emiliani. Weber, 15-11. Galloway, 21-11. Smith, 25-11. Bayehe tiene in gara i pugliesi, però 25- 14 per la squadra avversaria. Con Chillo, il Reggio Emilia prevale 32-19. Nel secondo quarto Mitchell mantiene in partita i biancazzurri, ma 32-22 per gli emiliani. Hervey, 39-22. Il Reggio Emilia si impone di nuovo 50-34.Nel terzo quarto Smith, 52-34 per gli emiliani. Hervey, 61-39. Galloway, il Reggio Emilia trionfa 70-46. Nel quarto quarto Smith 72-51 per gli emiliani. Vitali,81-56. Il Reggio Emilia vince questo quarto e 87-63 la partita. Migliori marcatori, tra i pugliesi, Bayehe 17 punti e Mitchell 10. Negli emiliani Hervey 21 punti e Smith 15. Nella seconda giornata di andata, l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 8 ottobre alle 18,15 con il Tortona in trasferta.