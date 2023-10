Michele Emiliano e Rocco Palese annunciano l'apertura del Centro NEMO per le Malattie Muscolari e Neuromuscolari al Policlinico di Bari

BARI - La Regione Puglia sta facendo un importante passo avanti nella cura e nell'assistenza alle persone affette da malattie muscolari e neuromuscolari, come la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) e le distrofie muscolari. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato l'approvazione di una delibera che istituisce il Centro regionale NEMO (NEuro Muscolar Omnicenter) presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari.Questo nuovo centro avrà il compito di dedicarsi alla ricerca, diagnosi e cura delle malattie muscolari e neuromuscolari, fornendo un approccio completo alla presa in carico dei pazienti. I centri NEMO sono noti per la loro specializzazione nell'assistenza a pazienti di tutte le età che affrontano queste gravi condizioni.Il Centro NEMO presso il Policlinico di Bari risponderà alle esigenze cliniche e assistenziali specifiche di chi vive con queste malattie. La multidisciplinarietà dei servizi offerti è un elemento chiave di questi centri, e quindi è opportuno che siano integrati in strutture ospedaliere universitarie o di ricerca di alto livello.Uno dei punti fondamentali di questa iniziativa è il fatto che i pazienti della Puglia non dovranno più rivolgersi a centri fuori regione per ricevere le cure necessarie. La delibera è il risultato di un lungo lavoro di collaborazione tra la Regione Puglia, l'Aress (Agenzia Regionale per la Salute), il dipartimento salute, specialisti e associazioni di pazienti.Questo passo avanti nella cura e nell'assistenza alle malattie muscolari e neuromuscolari dimostra l'impegno della Regione Puglia nel garantire ai pazienti la migliore qualità di vita possibile e rispondere alle loro esigenze mediche in modo efficace e vicino a casa loro.