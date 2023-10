Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 69-68 col Tortona al Pala Ferraris di Casale Monferrato

Nel terzo quarto, la tripla di Dowe porta i piemontesi sul 40-37. Radosevic, 44-39. Daum, 47- 44 per il Tortona. Laszewki, 48-47 per l’ Happy Casa. Daum e Candi, permettono al Tortona di trionfare 55- 50. Nel quarto quarto, Baldasso 57-50 per i piemontesi. Strautins, 59-53. Bayehe mantiene in partita i pugliesi, con il Tortona in vantaggio 62-61. Per merito di Weems, il Tortona vince questo quarto e 69-68 la partita. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Fabio Corbani. Nell’ Happy Casa, migliori marcatori Bayehe 13 punti e Morris 12. Nei piemontesi, Dowe 15 punti e Baldasso 13. Nella terza giornata di andata, i pugliesi giocheranno sabato 14 ottobre alle 20,15 con il Pesaro al “Pala Pentassuglia”.

Nella seconda giornata di andata di A/1 di basket, l’ Happy Casa Brindisi perde 69-68 con il Tortona al “Pala Ferraris” di Casale Monferrato. Nel primo quarto, Morris 4-2 per i pugliesi e Johnson, 8-6. Dowe impatta per i piemontesi, 11-11. Con Kyzlink il Brindisi prevale 17-16. Nel secondo quarto, Laquintana 19-16 per i pugliesi e Mitchell, 23-16. Obasohan tiene in gara i piemontesi, ma il risultato rimane 27-21 per il Brindisi. Kyzlink, 30-23. Con i canestri di Dowe del Tortona e Morris dell’ Happy Casa, questo quarto termina in parità, 37-37.