Chiara Viscillo è finalista di Miss Italia

ANDRIA - Chiara Viscillo è finalista nazionale di Miss Italia. La 20enne di Foggia, studentessa di Biologia, aveva vinto la fascia di Miss Sorriso Puglia nel corso della finalissima, tenutasi ad Andria lo scorso 2 settembre, del tour organizzato dall'esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi.Al termine delle prefinali nazionali che hanno avuto luogo a Corigliano-Rossano dal 4 all'8 ottobre, Chiara ha avuto la meglio sulle altre 10 prefinaliste pugliesi che ambivano all'unico posto in palio per la finale nazionale.Aveva già partecipato alle selezioni regionali dello scorso anno senza riuscire a raggiungere le fasi nazionali del concorso, quest'anno ha deciso di giocarsi tutto partecipando e vincendo solo nell’ultima tappa a Molfetta, un po' per gioco e un po' per rimettersi alla prova.Le si sono spalancate le porte delle prefinali in cui ha avuto modo di farsi conoscere e di presentare alla commissione tecnica, composta dalla psicanalista e scrittrice Vera Slepoj, dall'esperta di moda, bellezza e comunicazione digitale Ida Galati e dallo scrittore Roberto Emanuelli, un componimento poetico tra i tanti che scrive nel tempo libero per passione.Premiata con la fascia di Miss Puglia +, Chiara Viscillo sarà in gara, assieme a Miss Puglia l'altamurana Katrin Quaratino e ad altre 38 bellezze provenienti da tutte le regioni, alle finali nazionali di Salsomaggiore dal 7 all'11 novembre."Sono incredula e felice, farò del mio meglio per rappresentare la mia regione insieme a Katrin e comunque vada rimarrà una bellissima esperienza" ha dichiarato di ritorno dalla Calabria.