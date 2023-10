Nel terzo quarto Sneed porta avanti i pugliesi 40-39 mentre Johnson allunga 46-43. Per i toscani, Moore ribalta il punteggio 51-48 e consente al Pistoia di imporsi 60-56. Nel quarto quarto Wheatle regala il 69-60 ai toscani, Moore dalla lunga distanza, 74-66 e Ogbeide 76-72. Con Moore, il Pistoia vince 78-72 la partita. Quinta sconfitta consecutiva dei pugliesi. Migliori marcatori nei brindisini: Johnson 24 punti e Sneed 16. Nei toscani Moore 30 punti e Varnado 17. Nella sesta giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 5 novembre alle 16,30 con l’ Olimpia Milano al “Pala Pentassuglia”.

L’ Happy Casa Brindisi perde 72-78 con il Pistoia al “Pala Pentassuglia” nella quinta giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto due triple di Johnson portano i pugliesi sul 6-0 e Kizlynk realizza il canestro del 14-6. Varnado con una schiacciata consente ai toscani di raggiungere la parità, 14-14. Con i punti di Sneed per i brindisini e di Moore del Pistoia, questo quarto termina 18-18. Nel secondo quarto Varnado, 23-18 per i toscani. Kyzlink, 29-28 per l’ Happy Casa. Willis con un tiro libero e una conclusione da due punti permette al Pistoia di prevalere sul Brindisi 37-36.