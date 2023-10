FOGGIA - Un incendio ha distrutto alcune baracche che erano abitate da una numerosa comunità di migranti a Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Gli uomini del corpo dei vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, e al momento non sono stati segnalati feriti. Le cause dell'incendio non sono ancora state definite, ma le fiamme sono state domate e le operazioni di bonifica sono in corso.