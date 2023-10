Basket, l'Happy Casa Brindisi sfiderà il Tortona al Pala Ferraris di Casale Monferrato

Il tecnico dell’ Happy Casa, Fabio Corbani avrà a disposizione Morris, Laszewski, Riismaa, Johnson, Senglin, Mitchell, Laquintana, Lombardi, Bayehe e Kyzlink. L’allenatore del Tortona, Marco Ramondino potrà utilizzare Dowe, Candi, Strautins, Baldasso, Severini, Daum, Obasohan, Weems, Thomas e Radosevic.

- L’Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 18, 15 il Tortona al “Pala Ferraris” di Casale Monferrato nella seconda giornata di andata di A/1 di basket. Per i pugliesi sarà una partita difficile. I piemontesi cercheranno un successo per rilanciarsi. I biancazzurri dovranno vincere per risalire in classifica.