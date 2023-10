Basket, l'Happy Casa Brindisi sfiderà il Pesaro al Pala Pentassuglia

L’Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 20, 15 il Pesaro al “Pala Pentassuglia”, nella terza giornata di andata di A/1 di basket. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa, perché i marchigiani cercheranno il successo per lasciare l’ ultimo posto. I biancazzurri dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza. Il tecnico dei brindisini Fabio Corbani avrà a disposizione Morris, Laszewski, Riismaa, Lombardi, Mitchell, Laquintana, Seck, Johnson, Bayehe e Kyzlink. L’ allenatore del Pesaro Maurizio Buscaglia potrà utilizzare Mc Callum, Bamforth, Blulett, Visconti, Ford, Tambone, Mazzola, Schilling e Totè.