Scompare Franca Lattarulo, madre del Governatore della Puglia Michele Emiliano

BARI - Nella tarda serata di ieri, Franca Lattarulo, madre del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, è scomparsa a Bari all'età di 89 anni. La notizia è stata annunciata sui social media dal fratello Alessandro Emiliano.Franca Lattarulo era una figura rispettata e amata nella comunità, e la sua scomparsa rappresenta una perdita per la famiglia Emiliano e per la regione. La redazione di Giornale di Puglia porge le più sentite condoglianze alla famiglia Emiliano in questo momento di dolore.“Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze al presidente Emiliano per la perdita dell’adorata madre. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo a lui e ai suoi cari”. Così il gruppo del M5S Puglia