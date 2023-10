Brindisi, martedì 10 ottobre 2023 l’Ordine dei Medici incontra una delegazione della Fondazione 'Dieta Mediterranea' e una delegazione estera di Medici della Lituania per scambio culturale

- Martedì 10 ottobre 2023, a partire dalle ore 9.00, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi ospita presso la Sala Convegni della propria sede, in via Palmiro Togliatti n°42 a Brindisi, una delegazione della Fondazione "Dieta Mediterranea" e una delegazione estera di Medici della Lituania, che partecipano "all’Apulian educational tour – Progetto Lituania – Italia", per uno scambio culturale - scientifico sullo studio dei benefici della dieta mediterranea e sugli stili di vita delle popolazioni, al fine di garantire una maggiore qualità dell’invecchiamento.