CASTELLANA GROTTE - Allestimenti da fotografare, punti ristoro con menù a tema, i colori che da Castellana Grotte trasportano il visitatore al di là dell’Oceano, come nel “Giorno dei morti”, la celebrazione messicana conosciuta come “Dia de los muertos”. Le Grotte di Castellana si sono rifatte il look e accolgono chiunque abbia voglia di mettersi in gioco tra ragnatele, streghe volanti, zucche, spaventapasseri, maschere provenienti direttamente dai film horror più famosi da “The Ring” a “Scream”.Giocoleria e animazione, su piazzale Anelli, in compagnia di streghe e personaggi ispirati a Halloween, tutti i giorni e per tutta la giornata. E se qualcuno volesse approfittare del momento, può sempre rivolgersi ad una delle attività presenti nell’area delle Grotte e assaggiare i Piatti stregati: aperitivo mostruoso, Piatto di Dracula (carpacci e tartare), Spooky Pumpkin Risotto (zucca, crostacei e semi di papavero) e Halloween time (strascinate di grano arso con zucca e petto d’anatra).Tante le persone che stanno raggiungendo le Grotte per godere dell’intrattenimento organizzato sul piazzale e tante anche le persone che alle 11.00, 14.00 e 16.00 stanno partecipando ai Tour spettrali, le visite guidate nel complesso carsico che uniscono tradizioni, arte, danza e cultura e che regalano un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Le visite sono state arricchite da giochi di luce e affollate, lungo il percorso, di personaggi “terrificanti”.Nell’ultima delle 4 giornate, alle 18 (ci si riunisce però sempre mezz’ora prima e dunque alle 17.30), nel Museo Speleologico Franco Anelli si terrà il laboratorio “A testa in giù… Dolcetto o scherzetto con Chiro il Pipistrello”. Un viaggio alla scoperta del pipistrello spesso oggetto di curiose storie e leggende. Dalle 18.00, sempre per la gioia dei più piccoli, si potrà partire da piazzale Anelli per “Dolcetto o scherzetto?” e sullo stesso piazzale, sempre alle 18.00, si potrà assistere a “Chi ha paura dei cattivi?”, la parata dei personaggi cattivi dei film e dei cartoon targati Disney e Marvel. A seguire, alle 19, “Horror Show” un appuntamento di cabaret circense a tema Halloween per bambini e adulti.E infine l’evento più atteso: Hell-o-ween. Alle 20.00 nel Museo speleologico Franco Anelli il “Limbo oscuro” l’incontro con il pubblico di preparazione allo spettacolo Hell in the Cave, con the e biscotti. Alle 20.30 nella biglietteria delle Grotte “Trucco infernale”, il servizio gratuito di trucco in tema Hell in the Cave prima dell’accesso allo spettacolo. Alle 21.00, nella Grave la replica che ogni anno “Hell in the Cave” dedica alla serata più spaventosa dell’anno, lo spettacolo immersivo e multisensoriale che porta in scena l’Inferno di Dante.I biglietti per Hell in the Cave, sono acquistabili on line sul circuito TicketOne. Acquistando il biglietto per lo spettacolo si potrà accedere anche al Limbo oscuro e al Trucco infernale.Tutti i dettagli sul sito www.grottedicastellana.it