Chef Donato Carra, la storia di un brand fatta di passione

"Chef Donato Carra" è la nuova storia di un brand fatta di passione, ricerca e tanta voglia di stupire.





Ci vuole talento e perseveranza a far nascere un brand, ma se a guidare l’orchestra c'è lo Chef barese, le note si compongono da sole a formare un ensemble d’autore che raccontano una nuova visione del mondo culinario attraverso un linguaggio contemporaneo e innovativo.

La linea a marchio "Chef Donato Carra" nasce nel 2022. Nel tempo la linea si è arricchita con una vasta gamma di prodotti nostrani, e dolciari che deliziano il palato dei consumatori. Dopo aver abbandonato il suo ruolo di Corporate Chef per una nota azienda pugliese, il noto Chef barese ha iniziato a portare i suoi piatti davanti alla telecamera dello smartphone spopolando sui social. Ricette sfiziose e gustose, sempre raffinate e originali. Primi piatti di terra e di mare, dolci tradizionali rivisitati in chiave moderna, oppure fantasiose invenzioni culinarie. Una sinfonia, insomma, di sapori che si completa con l’estetica del cibo, tante idee e suggestioni per veri appassionati di cucina.

Sui suoi canali social ricette da seguire passo passo secondo le sue indicazioni, ricette difficili e meno difficili ma mai banali. Lui ambasciatore indiscusso della cucina pugliese nel mondo ha compreso l’importanza strategica di comunicare sui suoi canali social per diffondere la propria cultura culinaria e dettare nuove tendenze.

Gli ingredienti dello Chef Carra? La simpatia e la grinta, una buona dose di creatività e lo sprint di alcune materie prime che nella sua dispensa non mancano mai. Un viaggio nel gusto italiano che passa per la sua Bari, un viaggio culinario tutto da scoprire. Nell'era dei social l’immagine conta più di ogni altra cosa e il cibo rinchiuso in una foto risultata essere il trend del momento, un trend, troppo ghiotto, per trasformare le casalinghe in veri Chef. Il Covid ha un po' fatto traballare certe gerarchie con gli chef che non potendo stare in cucina hanno aumentato la loro presenza sui social proponendo ricette e consigli come ha fatto lo Chef Donato Carra. Giornalmente posta sui suoi canali social svariate ricette che non solo puntano a valorizzare il suo marchio aziendale, ma tendono a generare attenzione e fiducia nei consumatori consigliando e spiegando ricette genuine e semplicissime con un forte impatto visivo. Un profilo, quello dello Chef Carra, riconoscibile agli occhi del pubblico, non solo come colpo d’occhio, ma come modo di fare, come atteggiamento, come linguaggio. Donato Carra è uno Chef che è stato capace di creare una community su Facebook che voleva avere a che fare con una persona preparata e genuina. Oggi lo Chef Carra è diventato un brand, sapere quando condividere e quando interagire col pubblico non è facilissimo, ma rientra nelle prerogative del suo marketing moderno. Non ci resta altro che visitare la sua pagina Facebook per preparare golosità a portata di portafoglio ed assaggiare le sue creazioni.