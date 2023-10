Consegnati sette defibrillatori a Molfetta

MOLFETTA - Il Gran Shopping Molfetta ha ricevuto uno dei sette defibrillatori donati ad altrettante realtà della zona industriale di Molfetta grazie al progetto “Cuore Nostro”, patrocinato dal Comune di Molfetta e realizzato dalla società Mg Comunication. Lo scorso sabato è stato installato il defibrillatore di ultima generazione, semi-automatico con doppia funzione, capace di intervenire sia sui bambini che sugli adulti, guidando anche i meno esperti ad un utilizzo sapiente in modo intuitivo e sicuro. Il Gran Shopping ha deciso di installare il dispositivo salvavita all’esterno della galleria, proprio all’ingresso del centro commerciale, dunque a disposizione di tutti in qualunque momento, per garantire un intervento tempestivo nei momenti di emergenza.Durante la consegna dei macchinari alla quale erano presenti Anna Capurso, assessore alla socialità del Comune di Molfetta, Maurizio Graffeo, responsabile di MG Comunication, Luigi De Gennaro, tecnico e geometra del Gran shopping, e Ignazio De Iudicibus che, in qualità di referente dell'ente Progetto Assistenza, ha tenuto il corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore con l’ausilio di infermieri e personale specializzato. Sono state mostrate le manovre salvavita di primo soccorso, ad esempio le manovre di disostruzione delle vie aeree, ed è stato illustrato il funzionamento del defibrillatore. Il dispositivo con doppia funzione, azionabile con un semplice tasto, fornisce passo dopo passo le istruzioni necessarie per salvare una vita.