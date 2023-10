Euro 2024: l'Italia a Wembley per agganciare l'Inghilterra

Nei 7 incontri che precedono il confronto di stasera, l'Italia ha vinto due volte a Wembley e sempre 1-0. Il primo successo risale a 50 anni fa, quando all'86' dell'amichevole disputata mercoledì 14 novembre 1973, il tocco di Fabio Capello, su respinta del portiere Shilton, regalò la storica vittoria sui maestri del calcio.





Ventiquattro anni più tardi dal successo in terra inglese l'Italia vinse per la seconda volta a Wembley con la perla di Gianfranco Zola nel confronto giocato il 12 febbraio 1997 e valido per le qualificazioni al Mondiale di Francia '98.





L'ultimo precedente a Londra risale all'11 luglio 2021 quando, a 53 di distanza dalla conquista del suo primo titolo europeo, l'Italia tornò sul tetto d'Europa nella finale vinta 2-4 ai tiri di rigore preceduti dall'1-1 al termine dei tempi regolamentari. Espugnando Wembley per la quarta volta, l'Italia aggancerebbe l'Inghilterra al primo posto del girone di qualificazione all'Europeo di Germania 2024.

- Dopo il 4-0 su Malta a Bari, l'Italia torna a Wembley per affrontare l'Inghilterra capolista del Gruppo di C in vantaggio di 3 punti sugli azzurri nella corsa per le qualificazioni agli Europei. Alla vigilia della gara in programma quest'oggi alle 20.45, nel ribadire che l'obiettivo è la vittoria, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha ugualmente evidenziato la forza dell'avversario dentro il suo stadio che ospiterà l'ottava sfida tra la Nazionale dei 3 leoni e gli azzurri.