EVO 7: il SUV 'Low Cost' che conquista per stile e tecnologia

BARI - Il marchio Evo, appartenente al gruppo DR, ha presentato con orgoglio il suo SUV ammiraglia, il "7". Questo veicolo di casa molisana è disponibile esclusivamente con un motore a benzina da 1500 cc con una potenza di 174 cavalli, un'unica opzione di allestimento che promette un'esperienza di guida eccezionale.All'esterno, il SUV di Evo si fa notare per le sue forme robuste e muscolari. Con dimensioni notevoli, il veicolo misura 4795 mm in lunghezza, 1870 mm in larghezza e 1758 mm in altezza. Il frontale presenta una mascherina trapezoidale prominente e gruppi ottici disposti su due livelli, conferendo al veicolo un aspetto futuristico. La parte posteriore, dinamica e sportiva, offre un ampio lunotto vetrato, gruppi ottici sottili con un elegante baffo luminoso e un paraurti muscoloso con alloggiamenti cromati per i terminali di scarico.All'interno, l'abitacolo è incredibilmente spazioso e luminoso, offrendo configurazioni a 6 o 7 posti. Un tetto panoramico apribile è incluso di serie. La consolle centrale è dominata da un ampio schermo da 12,3 pollici per il sistema di infotainment, mentre i comandi del climatizzatore trizona sono posizionati sotto le bocchette di aerazione. Nel tunnel centrale, troviamo ampi portaoggetti, una levetta del cambio automatico, il tasto di accensione-spegnimento della vettura, il freno di stazionamento elettrico e altri comandi essenziali per la vita a bordo. Il quadro strumenti è completamente digitalizzato, con uno schermo a colori da 10,3 pollici, nitido e completo.Nel corso del test drive, la versione provata è stata la 1500 Turbo Benzina, disponibile a partire da 30.484 euro. La Evo 7 si posiziona nel segmento dei grandi SUV a 7 posti, offrendo un prodotto di alta qualità a un prezzo contenuto. Nonostante le sue dimensioni importanti, il veicolo si dimostra sorprendentemente agile su strade cittadine, grazie a uno sterzo preciso e un cambio automatico a 6 rapporti a doppia frizione. Il parcheggio è semplificato grazie alla telecamera a 360° e alla funzione di parcheggio autonomo, entrambe di serie. Inoltre, il motore Turbo da 174 cavalli offre prestazioni eccellenti sui lunghi percorsi extraurbani.Infine, il listino prezzi presenta un'offerta chiara: il modello EVO 7 con motore 1500 Turbo Benzina da 174 cavalli è disponibile a un prezzo competitivo di 29.900 euro. Questo SUV "low cost" sfida il mercato con il suo design accattivante e la tecnologia all'avanguardia, dimostrando che l'accesso a veicoli di alta qualità può essere conveniente.