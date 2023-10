FdI Puglia, al via oggi la duegiorni a Ruvo di Puglia: previsti Fitto, Gemmato, Melchiorre, Ventola, Zullo, Nocco e Picaro

RUVO DI PUGLIA -Prende il via oggi, 7 ottobre, la due giorni organizzata da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Ruvo di Puglia.Fra gli eventi previsti questa sera il dibattito su “Un anno di Governo di centrodestra” con il ministro Raffaele Fitto. Appuntamento alle 18.30.Mentre, sullo stesso tema, alle 20.30 ci saranno il sottosegretario e coordinatore regionale Marcello Gemmato, il senatore e vicecoordinatore regionale Filippo Melchiorre e il capogruppo regionale e coordinatore provinciale BAT, Francesco Ventola.Domani, 8 ottobre, invece, si guarda al domani, fra gli appuntamenti, infatti, vi è il dibattito “Proposte progetti per i prossimi 4 anni di Governo” a intervenire saranno due senatori Maria Nocco e Ignazio Zullo. Appuntamento alle 19.A chiudere la due giorni alle saranno, oltre i vertici locali del partito, il consigliere regionale e coordinatore provinciale BA, Michele Picaro.Tutti gli appuntamenti sono in Piazza Dante a Ruvo di Puglia.