Fi Bari va dal prefetto per fermare la manifestazione pro Hamas

BARI - Provocatoria e sobillatoria. Non ci sono altre parole per definire la manifestazione indetta per domani a Bari (come in altre città d’Italia) dalle organizzazioni studentesche e universitarie Opposizione Studentesca d’Alternativa e Cambiare Rotta. Così il direttivo di Fi Bari.Forza Italia Bari si è presentata stamane in Prefettura per consegnare al Prefetto di Bari la richiesta formale di non autorizzare la manifestazione, inopportuna e deprecabile, perché plaude all’attacco perpetrato contro la popolazione civile israeliana dal movimento terroristico di Hamas, che ha ucciso e rapito barbaramente persone innocenti e indifese, tra cui anziani, donne e bambini. Una carneficina bestiale, definita invece biecamente, da queste organizzazioni studentesche e universitarie, non come un atto terroristico ma come «la resistenza palestinese che è passata al contrattacco».È evidente - conclude la nota - l’opportunità di fermare questa manifestazione vergognosa, perché non ispirata da un’idea di pace (requisito fondamentale del diritto di riunione) bensì da una profonda ostilità verso un popolo, oltre che da una preoccupante fragilità culturale e civile, sorda alla sofferenza degli israeliani e degli stessi palestinesi che non si identificano con Hamas e semmai pagano le conseguenze del suo estremismo, tra cui l’allontanamento della speranza di una convivenza pacifica tra due popoli e due Stati.