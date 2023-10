Foggia, al Policlinico caschi refrigeranti per le donne malate di tumore

FOGGIA - Mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 10.30 presso l’Aula della Struttura Complessa di Medicina Interna Universitaria (III lotto – 2° piano) si terrà una conferenza stampa per comunicare la consegna al Policlinico di Foggia di 1 apparecchiatura, dotata di 2 postazioni utilizzabili simultaneamente, con caschi refrigeranti per prevenire la caduta dei capelli nei pazienti, in particolare nelle donne, in trattamento chemioterapico con farmaci alopecizzanti.

La Conferenza Stampa sarà introdotta dal Presidente del Comitato Consultivo Misto del Policlinico di Foggia Walter Mancini che si è fortemente impegnato insieme alla Regione Puglia, in particolare al Vice Presidente e Assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, all’Assessore al Welfare Rosa Barone, all’Assessore alla Sanità Rocco Palese, al Policlinico di Foggia nella persona del Direttore Generale Giuseppe Pasqualone e all’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno Sezione di Foggia, Presidente Elisabetta Valleri, affinchè l’apparecchiatura con i caschi refrigeranti fosse assegnata al Policlinico di Foggia.

Seguiranno gli interventi del Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, del Direttore Generale del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone, dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) Sezione di Foggia e del Direttore di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare Universitaria del Policlinico di Foggia Matteo Landriscina.

Alla Conferenza Stampa parteciperanno il Preside della Facoltà di Medicina del Policlinico di Foggia Gianluigi Vendemiale, il Delegato Rettorale per le Politiche Strategiche in Sanità dell’Università – Policlinico di Foggia Gaetano Serviddio, il Responsabile della Breast Unit del Policlinico di Foggia Marcello Di Millo e le Associazioni di Volontariato accreditate presso il Comitato Consultivo Misto del Policlinico di Foggia.

L’apparecchiatura consiste in un sistema di raffreddamento che garantisca la vasocostrizione del cuoio capelluto del paziente sottoposto a trattamento chemioterapico con farmaci alopecizzanti. La vasocostrizione riduce l’afflusso di farmaci a livello del cuoio capelluto, determinando in tal modo una minore caduta dei capelli dopo la chemioterapia.

L’utilizzo dei caschi refrigeranti ha la finalità di incentivare i percorsi di umanizzazione delle cure e di attenzione alla qualità di vita dei pazienti, fortemente voluti dal Policlinico di Foggia.

Al termine della conferenza stampa i giornalisti potranno prendere visione dell’apparecchiatura presso la Struttura di Oncologia Medica (III lotto – 1° piano).