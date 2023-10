Forza Italia Bari: nasce il gruppo tutto al femminile

Domani, lunedì 23 ottobre, alle 10,30, nella sede di Forza Italia in Bari, in via Argiro n. 33, si terrà la conferenza stampa di presentazione. Sarà l’occasione anche per assegnare alcune cariche, tra cui quella di delegata alle dinamiche familiari, alle problematiche del lavoro femminile, alle politiche sociali e alla progettualità. Saranno presenti il vice ministro Sisto, Michela Nocco e altre responsabili e componenti dei dipartimenti creati all’interno di Forza Italia, tra cui Erica Lucarelli, responsabile del dipartimento pari opportunità e membro del dipartimento professioni, Mara Caponio e Roberta Pacifico, componenti del dipartimento professioni, Flora Benincasa e Anna Lagattolla, del dipartimento dello sport, e Doriana Memeo, responsabile del dipartimento lavoro.



«Siamo consapevoli delle grandi potenzialità politiche del genere femminile – conclude Nocco -. E vogliamo operare affinché possano essere impiegate senza pregiudizi e limitazioni. Siamo convinte e convinti che la sensibilità di una donna, con la sua determinazione e forza, possa rendere il mondo politico migliore e Bari una città più sicura ed efficiente». Obiettivo chiaramente espresso anche nell'ultima campagna tematica di comunicazione di Forza Italia Bari, che sarà illustrata in conferenza stampa.

BARI - «Noi donne siamo una presenza importante nel partito e vogliamo diventare un punto di riferimento a Bari per quante vogliono impegnarsi politicamente e contribuire alla crescita della città». Da questa convinzione, spiega Michela Nocco, vice Coordinatrice cittadina e membro del dipartimento Professioni, nasce il gruppo tutto al femminile di Forza Italia Bari, fortemente voluto anche da Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia, e da tutti i componenti del Direttivo cittadino del partito.