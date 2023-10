Tragedia nella Stazione di Trani: investita una persona da un treno

TRANI - Nella tranquilla città di Trani una tragedia ha sconvolto la comunità. Questa mattina, intorno alle 6, un incidente ferroviario ha visto coinvolta una persona, la cui identità al momento rimane sconosciuta.L'incidente è avvenuto nella Stazione di Trani, quando un individuo è stato investito da un treno in transito. Il macchinista del treno ha immediatamente azionato gli arresti di emergenza e segnalato l'accaduto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e le Forze dell'Ordine per affrontare la situazione.Al momento, l'identità della vittima rimane un mistero, e le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'incidente e l'identità della persona coinvolta. Questo tragico episodio ha gettato un'ombra di tristezza sulla comunità locale, che si trova a confrontarsi con una situazione di grande dolore e preoccupazione.L'incidente ha avuto un impatto immediato sulla circolazione ferroviaria nella zona. La tratta ferroviaria interessata è stata temporaneamente chiusa, causando notevoli rallentamenti e disagi per i passeggeri e i pendolari. Le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione dei treni il prima possibile, ma la situazione rimane fluida e in evoluzione.