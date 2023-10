Fuga dopo un incidente: bambino di 4 anni investito da bicicletta elettrica a Cerignola

CERIGNOLA - Un bambino di 4 anni è stato coinvolto in un incidente a Cerignola, nel parco comunale, quando è stato travolto da una bicicletta elettrica. L'incidente ha lasciato il bambino con ferite al volto e all'addome, ma fortunatamente, dopo essere stato medicato, è stato dimesso dall'ospedale.La situazione è diventata ancor più preoccupante a causa del comportamento del conducente della bicicletta elettrica, che anziché prestare soccorso, è fuggito dalla scena. Secondo quanto emerso, sembra che il conducente fosse un ragazzino di circa 13/14 anni, che si sia spaventato a causa delle urla dei genitori del bambino investito e abbia scelto di fuggire.La Polizia Locale di Cerignola ha aperto un'indagine sull'incidente per cercare di identificare il giovane conducente e stabilire le circostanze esatte dell'accaduto.L'assessore alla Sicurezza di Cerignola, Teresa Cicolella, ha dichiarato che faranno tutto il possibile per trovare il giovane responsabile dell'incidente. Ha sottolineato che ci sono indagini in corso e che hanno presentato una notizia di reato alla procura. Cicolella ha condiviso la sua preoccupazione per il bambino di 4 anni coinvolto nell'incidente, esprimendo il suo desiderio di trovare il colpevole e garantire che giustizia venga fatta per l'accaduto.