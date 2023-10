Incendio a Santo Spirito: Fiamme al ristorante La Tana dell'Artista

BARI - Ieri sera, a Santo Spirito, si è verificato un incendio che ha coinvolto il ristorante "La Tana dell'Artista" situato sul lungomare del quartiere barese. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire, ma le fiamme hanno avvolto principalmente il gazebo esterno del locale.Testimoni oculari hanno riferito che durante l'incendio si sono verificati scoppio di vetri all'interno del ristorante, aggiungendo ulteriori elementi di mistero alla situazione. Al momento, non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o se dietro l'incendio ci possa essere un intento doloso.Sul luogo dell'incendio sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e contenere la situazione.Le indagini sulle cause dell'incendio sono in corso, e le autorità cercano di determinare se ci siano elementi che possano suggerire un possibile atto doloso. La sicurezza del pubblico e delle strutture locali è al centro delle preoccupazioni mentre si cerca di gettare luce su questo incidente.