Gaza: valico di Rafah aperto dalle 9 per uscita degli stranieri

Le ultime notizie provenienti da Gaza indicano che gli stranieri e i palestinesi con nazionalità straniera ora possono lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah con l'Egitto. Questa decisione è stata annunciata da Kamel Khatib, un funzionario dell'Ambasciata palestinese a Washington. Il valico è stato aperto alle 9:00 ora locale (le 8:00 in Italia) e, secondo i media israeliani, resterà accessibile per cinque ore. Inoltre, inizia ad arrivare l'aiuto umanitario a Gaza, un segno di sollievo per la popolazione colpita dai recenti conflitti.Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato un'intervista a '60 Minutes' su CBS, in cui ha espresso la sua opinione riguardo a Gaza. Ha affermato che un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe un "grosso errore" e che l'attacco di Hamas è stato una "barbarie grave quanto l'Olocausto."Biden ha sottolineato che Israele ha il diritto di rispondere agli attacchi per eliminare completamente il gruppo islamista, ma ha sottolineato l'importanza di cercare una soluzione per raggiungere uno Stato palestinese. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, tornerà in Israele, sottolineando gli sforzi diplomatici in corso.La Cina ha dichiarato il suo sostegno ai paesi islamici nel rafforzare l'unità e il coordinamento sulla questione palestinese, evidenziando il coinvolgimento globale in questa crisi.In Italia, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, incontra il re di Giordania, mentre Papa Francesco riceve il re del Bahrein, in un contesto di dialogo diplomatico.Infine, si intensificano gli scontri tra Israele e gli Hezbollah. Israele ha condotto raid in Libano contro postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran. Gli Stati Uniti e la comunità internazionale continuano a monitorare da vicino gli sviluppi in Medio Oriente, mentre le tensioni persistono nella regione.