GIOIA DEL COLLE - Qualche giorno fa, una commovente storia a lieto fine si è svolta nei pressi di una masseria situata al confine tra Gioia del Colle e Laterza. L'allevatore che gestisce la masseria si è trovato in una situazione disperata quando si è accorto che una grande cisterna di acqua piovana era diventata una trappola per un tasso. Il piccolo animale era caduto nella cisterna e nuotava disperatamente, incapace di trovare un modo per uscire.Per circa 48 ore, l'allevatore aveva lottato per tirare su l'acqua necessaria per abbeverare il suo bestiame, ma la presenza del tasso aveva reso questa operazione impossibile. A quel punto, ha deciso di chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco.I coraggiosi Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano sono immediatamente intervenuti. Senza esitazione, si sono calati nella cisterna con attrezzi speciali e un retino. Con grande dedizione e precisione, sono riusciti a catturare il tasso e a portarlo in salvo. Tornato in superficie, il piccolo animale ha cercato di liberarsi dal retino che lo aveva tenuto prigioniero.Tuttavia, l'animale ha un lieto fine. È stato rilasciato nella campagna circostante la masseria, ringraziando i Vigili del Fuoco per il loro intervento tempestivo e coraggioso.Questa storia dimostra ancora una volta la dedizione e il coraggio dei Vigili del Fuoco che lavorano costantemente per proteggere la vita, indipendentemente dalle dimensioni o dalla specie di chi ha bisogno di aiuto.