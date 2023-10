ph Antonio Deramo





Horror al Castello di Nardò



Il Castello di Nardò ospita "Horror al Castello" in coincidenza con Halloween. Questo evento è ispirato alla storia del vecchio maniero neretino e dei personaggi che ha ospitato nel corso dei secoli. Il percorso è vietato ai minori di 14 anni ed è disponibile l'acquisto dei biglietti.



Castellana Grotte: Halloween Creepy Cave



A Castellana Grotte, Halloween non è solo una sera, ma un'esperienza completa. L'evento "Halloween Creepy Cave" offre laboratori, spettacoli, parate e tour spettrali. È aperto a bambini e adulti, per una notte di divertimento e brividi.





Fucacoste e Cocce Priatorje a Orsara di Puglia



Il 1° novembre è dedicato al culto dei morti a Orsara di Puglia. La festa "Fucacoste e cocce priatorje" celebra i falò e le teste del purgatorio. Centinaia di zucche antropomorfe illuminate indicano alle anime dei defunti il percorso per tornare a casa. Questo evento è diverso da Halloween ed è un'occasione per ricordare i cari defunti.





DF Theatre di Bisceglie: Spettacoli e Party per Halloween



Il DF Theatre di Bisceglie ospita diversi eventi per Halloween. C'è una festa dedicata alle famiglie il 29 ottobre e un grande Halloween Party il 31 ottobre con ospiti speciali.



CLOUD a Castellana Grotte: Cena e Serata Disco



Il CLOUD a Castellana Grotte offre una cena spettacolo e una serata disco per Halloween il 31 ottobre. La serata inizia con lo show dinner e prosegue con un djset.



Villa Cafiero a San Ferdinando di Puglia: Cena Spettacolo e DJ



A Villa Cafiero, a San Ferdinando di Puglia, potrete partecipare a una cena spettacolo con DJset e festeggiare Halloween in un'atmosfera incantata.





Il Frantoio Trattoria Moderna a Bari: Cena e DJ Set



Il Frantoio Trattoria Moderna organizza "Dia de Muertos Halloween Party" con cena spettacolo e un DJ set. L'evento offre un'esperienza di Halloween unica.



Il Trappeto di Monopoli: Halloween Party a Tema



Il Trappeto di Monopoli ospita una festa di Halloween in tre diverse sale musicali. Potrete ballare su musica latina, musica italiana e dance. Il tema è "Horror", e ci saranno racconti macabri e personaggi misteriosi.



Con l'avvicinarsi dell'autunno, si rinnova l'attesa per il classico rituale di Halloween: "Dolcetto o scherzetto?" è alle porte, e in Puglia, ci sono eventi spettacolari pronti ad accogliervi in un mondo di orrore e divertimento.Nello Zoosafari di Fasano, tutto è pronto per trasformare il parco in un mondo di incubi. Zucche, ragnatele, pipistrelli e creature inquietanti creano un'atmosfera da brivido. Qui potrete sfidare i vostri incubi più profondi tra giostre, spettacoli, stand enogastronomici e intrattenimento da paura. Novità del 2023: un percorso spettrale attraverso il bosco ispirato a "The Walking Dead" vi immergerà in un mondo post-apocalittico.Il Borgo Stregato di Putignano è giunto alla nona edizione e offre un'esperienza spaventosa. Il centro della città si popola di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose. Potrete esplorare il centro storico, piazza Moro, corso Umberto I ed Estramurale a Levante, e gustare cibi spaventosi.Il Comune di Peschici organizza "𝙇'𝙖𝙣ë𝙢ë '𝙞 𝙢𝙤𝙧𝙩ë" - XI Edizione, un evento pianificato nel 2011 dal Comitato "Peschici Eventi". Questa manifestazione è diventata un'apprezzata tradizione per residenti e visitatori.Il 31 ottobre, Alberobello ospita trampolieri e offre trucco horror con Trick or trick? Dolcetto o scherzetto? Ecco fuoco stregato, King Kong spaventoso, bambola contorsionista e un dj set con 'Dj Tone for your event' in piazza del Popolo.