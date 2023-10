Grande successo per le Giornate del FAI in Puglia





Il presidente del FAI Puglia, prof. Russo, ringrazia tutti i volontari, gli apprendisti ciceroni, gli insegnanti, i narratori, le amministrazioni locali, i proprietari dei beni, la Protezione civile, la CRI, l'Associazione carabinieri e quanti hanno collaborato per la migliore riuscita dell'iniziativa.

BARI - Più di 20 mila pugliesi, nello scorso fine settimana, hanno visitato i beni proposti dal FAI in 26 località della nostra regione per le Giornate di Autunno. Si è trattato di una grande occasione per conoscere il territorio, nei suoi vari aspetti, naturali, architettonici, storico-artistici, e per sostenere il FAI cui si sono iscritti, per la prima volta, centinaia di persone.