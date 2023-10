Nel secondo tempo al 32’ viene annullata una rete a Flavio Russo per un fuorigioco, mentre al 44’ il Lecce Primavera pareggia per merito del rumeno Catalin Vulturar su rigore concesso per un fallo di mano di Matteo Falasca. Al 95’ l’altro rumeno Adrian Caragea con una conclusione di destro realizza la rete decisiva per il successo del Sassuolo.





I giallorossi pugliesi sono penultimi in classifica con 4 punti e nella nona giornata di andata giocheranno sabato 4 novembre alle 12 con il Cagliari a San Pietro in Lama. I sardi perdono 4-0 in trasferta col Genoa e sono al nono posto insieme all’’ Atalanta, al Genoa e alla Sampdoria con 11 punti.

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce Primavera perde 2-1 fuori casa con il Sassuolo nell’ottava giornata di andata. Nel primo tempo al 18’ l’ irlandese Ed Mc Jannet dei salentini va vicino al gol e al 43’ gli emiliani passano in vantaggio con Flavio Russo, tocco al volo su cross di Simone Cinquegrano.