Il Lecce Primavera perde 6-1 col Torino in trasferta

Nel secondo tempo al 19’ i piemontesi prevalgono per la quarta volta sul Lecce con Zanos Savva, girata al volo. Al 21’ l’austriaco Emirhan Acar consente la quinta marcatura al Torino, siluro da posizione favorevole. Al 32’ l’ americano Marcel Ruszel, su punizione segna il sesto gol. Il Lecce è penultimo con 3 punti. Nella settima giornata di andata, dopo la sosta di sabato 14 e domenica 15 ottobre per gli impegni delle Nazionali, i giallorossi pugliesi giocheranno sabato 21 ottobre alle 11 col Frosinone a San Pietro in Lama. I laziali perdono 0-1 con la Fiorentina in casa e sono ultimi a 0.

Nella sesta giornata di andata del campionato Primavera, il Lecce perde 6-1 col Torino in trasferta. Nel primo tempo al 6’ i granata passano in vantaggio con Cristian Padula su rigore, dato per un fallo di mano dello svedese Zinedin Smajlovic. Al 15’ il Torino raddoppia per merito di Alessandro Della Valle su rigore, concesso per un fallo del rumeno Catalin Vulturar sul cipriota Zanos Savva. Al 26’ Cristian Padula realizza la terza rete con un tocco di destro. Al 38’ i salentini segnano con Catalin Vulturar, conclusione di sinistro da fuori area.