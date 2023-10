Il Rotary Club Bari nomina Socio onorario l'astronauta gen. Roberto Vittori: l'evento stasera

BARI - Si intitola ‘La new space economy e le risorse extra atmosferiche’ l’evento organizzato dal Rotary Club Bari, in programma al Circolo Unione (Teatro Petruzzelli) oggi, martedì 3 ottobre, a partire dalle 20,30.La serata sarà caratterizzata dalla relazione del gen. Roberto Vittori, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, introdotta dal presidente del Rotary Club Bari, prof. Riccardo Amirante, ordinario del Politecnico di Bari.Roberto Vittori, “Figura di eccellenza internazionale, che in questi ultimi anni ha contribuito allo sviluppo economico del sistema regionale dando avvio e slancio alla cosiddetta Space Economy Pugliese”, durante la serata, sarà nominato socio onorario del Rotary Club Bari. Il presidente avrà il piacere di appuntare il distintivo di rotariano sulla sua tuta spaziale.“Accogliere il gen. Roberto Vittori nel sodalizio del Rotary Bari, negli ultimi 90 anni rappresentativo di personalità che si sono distinte per capacità professionali e morali nella città di Bari, determina ulteriore slancio all’azione di questo storico Club sul nostro territorio” commenta il Presidente prof. Riccardo Amirante “Da oggi Bari e il Rotary si arricchiscono, quindi, di una nuova eccellenza da porre al servizio dei valori etici”.La serata è riservata ai soci del Rotary Club Bari e ai loro ospiti.