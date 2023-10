Ex Ilva, Pagano (Pd): 'Bene Min. Crosetto ma no a gioco delle parti su pelle lavoratori'

TARANTO - “E’ un bene che qualcuno al Governo si interroghi sul pessimo operato di ArcelorMittal a Taranto, tra produzione ai minimi, dipendenti in cassa integrazione e decarbonizzazione ferma al palo. Riconosciamo l’onestà intellettuale del Ministro Crosetto che ha voluto denunciare il suo stupore per come viene raccontato quanto sta accadendo a Taranto. Ciò che però resta inspiegabile è il motivo per cui certe posizioni vengano assunte su Twitter/X e non nei Consigli dei Ministri, visto che mentre qualcuno storce il naso, Fitto tesse accordi segreti con gli stessi amministratori oggetto delle critiche. Sarebbe ripugnante se questo fosse un tentativo di giocare più parti in commedia sulla pelle dei lavoratori”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.