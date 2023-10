Incidente a Bari: due auto coinvolte in uno scontro con una vettura ribaltata

BARI - Questa mattina a Bari, in via Napoli, nei pressi di un semaforo, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. L'incidente ha avuto conseguenze gravi, con una delle auto coinvolte che si è ribaltata a causa dell'impatto.Al momento, non è ancora nota l'esatta dinamica dell'incidente, poiché le indagini sono ancora in corso per determinare come si sia verificato lo scontro tra le due vetture. La scena dell'incidente è stata presa in consegna dalle autorità competenti, tra cui la polizia stradale e i soccorritori.L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti della zona, evidenziando l'importanza della sicurezza stradale e dell'attenzione durante la guida.In attesa dei risultati delle indagini e delle informazioni aggiornate, l'incidente di questa mattina a Bari serve da triste promemoria dei rischi associati alla circolazione stradale e dell'importanza di guidare in modo responsabile e attento per prevenire tragedie simili.