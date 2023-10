Italia - Malta 4-0 ma abbiamo giocato poco bene… ma non abbiamo giocato non male





Contro Malta – ricordiamolo 172° posto nella classifica maschile della FIFA – si potevano provare Riccardo Orsolini e Davide Frattesi dal primo minuto, perché contro i “Leoni inglesi” martedì 17 serve qualcosa in più di una squadra che contro i biancorossi ha faticato, perché abbiamo faticato a dispetto del 4-0.





I maltesi hanno dato brutta prova di sé innanzitutto con il portiere Henry Bonello – più che portiere si è rivelato essere un penoso giocoliere da circo lanciandosi con giocate malriuscite che hanno rischiato di sottoporre la propria nazionale ad una figura ben più umiliante - e in linea generale con una squadra manco degna di essere schierata contro una surreale sfida di “Scapoli vs Ammogliati”.





Del resto l’italianissimo Michele Marcolini si è presentato al “San Nicola” con il classico modulo che serve solo a cercare di prenderne il meno possibile – 5-3-2 – ecco quindi che questa vittoria non deve generare enfasi ma bensì deve porre punti interrogativi…

- Il 4-0 a Malta - 172° posto nella classifica maschile della FIFA - alla fine è un risultato bugiardo. Abbiamo giocato poco bene – non male – degli undici si salvano Locatelli – lotta e fa calcio a centrocampo - ma anche Moise Keane – a dispetto della sua tecnica discutibile – male secondo me Barella – gli applausi del San Nicola sono stati fin troppo generosi fatti per lo più dai tifosi interisti – Jack Bonaventura oltre al goal sembra centrare poco in questo 4-3-3, Giacomo Raspadori è sembrato abbastanza fuori ruolo in quella posizione, Gianluca Mancini meglio di Alessandro Bastoni, il punto interrogativo è Matteo Darmian…