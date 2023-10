Investimento e fuga ad Andria: individuata e denunciata la conducente responsabile

ANDRIA - Attimi di paura ieri mattina a Andria, quando la Polizia Locale è riuscita a individuare e denunciare la conducente dell'autovettura coinvolta in un incidente stradale in cui è stata investita una donna. L'incidente è avvenuto in via Pasubio, quando una donna di 50 anni di Andria è stata colpita da un'auto di colore rosso che non si è fermata e ha lasciato la scena senza prestare soccorso alla ferita.Fortunatamente, la vittima è stata soccorsa prontamente da un'autoambulanza del Set 118 e trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria, dove ha ricevuto le cure necessarie per le lesioni riportate.Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e all'esame di un pezzo della carrozzeria del veicolo coinvolto nell'incidente, le autorità sono riuscite a risalire all'identità della giovane conducente responsabile dell'investimento. La conducente è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per vari reati, tra cui la fuga dalla scena dell'incidente, l'omissione di soccorso e lesioni personali colpose a seguito di un incidente stradale.Come conseguenza di queste azioni legali, è stato disposto il ritiro della patente di guida della conducente e il sequestro probatorio dell'autovettura coinvolta nell'investimento. Questi provvedimenti mirano a garantire che la responsabile dell'incidente affronti le conseguenze delle sue azioni in conformità con la legge.Questo caso sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e della responsabilità degli automobilisti nell'affrontare gli incidenti. La legge prevede delle sanzioni severe per chiunque si allontani dalla scena di un incidente senza prestare soccorso alle vittime. La risposta rapida e decisa delle autorità locali dimostra l'impegno per garantire giustizia e sicurezza sulla strada.