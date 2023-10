Crolla il controsoffitto nel reparto di Psicologia del Giovanni XXIII di Bari: nessun ferito ma tanta paura

BARI - Ieri mattina, presso l'Ospedale Giovanni XXIII di Bari, si è verificato un incidente preoccupante quando un controsoffitto è crollato in una stanza del reparto di Psicologia. L'evento ha destato allarme tra il personale presente in quel momento, ma per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente. Si registra solo il trasferimento di una giovane tirocinante al pronto soccorso a causa del forte spavento.L'incidente ha evidenziato problemi di sicurezza strutturale nella Palazzina Alpi dell'ospedale, nonostante siano stati effettuati lavori di ristrutturazione relativamente di recente. Ci sono segnalazioni di diverse stanze all'interno della struttura che sono state chiuse a causa della necessità di controlli strutturali.Sebbene l'incidente di ieri non abbia causato gravi ferite o vittime, ha sollevato preoccupazioni sullo stato generale della sicurezza all'interno dell'ospedale. È fondamentale garantire che tutte le strutture sanitarie siano sottoposte a regolari ispezioni e manutenzioni per evitare situazioni potenzialmente pericolose come questa.La sicurezza dei pazienti, del personale e dei tirocinanti è una priorità assoluta, e ci si aspetta che le autorità ospedaliere e locali affrontino immediatamente il problema e prendano le misure necessarie per garantire che situazioni simili non si verifichino in futuro. Questo incidente serve come monito sulla necessità di vigilare costantemente sulla sicurezza delle strutture sanitarie per garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che vi lavorano o vi sono ospitati.