Israele mantiene la sua presenza a Gaza con l'impiego di carri armati e truppe, espandendo ulteriormente le operazioni nel nord dell'enclave palestinese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno dichiarato di aver colpito circa 450 obiettivi di Hamas nella Striscia tramite aerei da combattimento.Secondo Hamas, il numero delle vittime supera le 8.000 persone. Inoltre, il capo della fazione palestinese a Gaza, Yahyia Sinwar, ha annunciato la disponibilità a un accordo immediato per uno scambio di prigionieri, proponendo la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.Netanyahu ha chiesto scusa per una dichiarazione precedente in cui sembrava responsabilizzare i servizi di sicurezza e l'esercito per non aver previsto l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, ammettendo il proprio errore.