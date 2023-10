Ssc Bari fb





Seconda rete per l’attaccante dei galletti in questo torneo. Al 32’ della ripresa Vicari realizza la rete decisiva per il successo dei pugliesi. Seconda vittoria esterna dopo quella per 1-0 con la Cremonese allo “Zini” e primi tre punti col nuovo tecnico Pasquale Marino. Il Bari è al decimo posto in classifica con 14 punti insieme alla Reggiana.

Seconda vittoria del Bari. I biancorossi prevalgono 2-1 sul Brescia al “Rigamonti” nell’ undicesima giornata di andata di Serie B. All’ 1-0 del Brescia realizzato al 10’ del primo tempo da Moncini su rigore, la squadra di Pasquale Marino replica col pareggio siglato da Diaw al 13’ del secondo tempo.