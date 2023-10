Italia a Bari: vittorie ‘europee’ nel 1995 e nel 2007

Il primo confronto risale a sabato 11 novembre 1995, quando a 5 anni di distanza dal 2-1 sull'Inghilterra nella finale del terzo e quarto posto del Mondiale di Italia '90, imponendosi 3-1 sull'Ucraina, gli azzurri si qualificarono agli Europei del 1996.





Dopo 12 anni di assenza da Bari, la Nazionale tornò al San Nicola nella serata di mercoledì 28 marzo 2007. Avversaria di turno fu la Scozia, battuta 2-0 con la doppietta di Luca Toni che regalò la qualificazione a Euro 2008. Due precedenti di buon auspicio per sconfiggere Malta, ferma a zero punti nel girone degli azzurri.

NICOLA ZUCCARO - Non c'è due senza tre per l'Italia al San Nicola nelle sfide valide per le qualificazioni agli Europei di Calcio. Prima del confronto con Malta, in programma sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20.45 e valido per le qualificazioni a Germania 2024, gli azzurri hanno disputato due incontri all'Astronave per accedere alla rassegna continentale.