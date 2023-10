Andria, si rinnova il Mondadori Bookstore

ANDRIA - A partire dal 12 ottobre 2023, il Mondadori Bookstore di Andria in provincia di Barletta-Andria-Trani (BT) cambia location all’interno della stessa città per ampliare e rinnovare completamente spazi e offerta. - A partire dal 12 ottobre 2023, il Mondadori Bookstore di Andria in provincia di Barletta-Andria-Trani (BT) cambia location all’interno della stessa città per ampliare e rinnovare completamente spazi e offerta.





La nuova libreria di 220 metri quadrati propone un layout e arredi che valorizzano la grande offerta Mondadori Store, che si focalizza sui libri e su servizi in grado di rispondere alle esigenze dei clienti, grazie anche a nuove esperienze di lettura e a un calendario ricco di eventi.

A inaugurare la stagione degli eventi, il Mondadori Bookstore di Andria ospiterà, il 16 ottobre, l’autore da 15 milioni di copie vendute Jeffery Deaver, che incontrerà i lettori per presentare il suo ultimo libro "Tempo di caccia", edito da Rizzoli.

La libreria riapre a pochi passi dalla vecchia sede, in una zona pedonale animata da importanti esercizi commerciali. Grazie ai suoi 25.000 titoli – dai best seller ai grandi classici, tra narrativa, saggistica e varia – e a un vasto assortimento di novità musicali, di K-POP, di prodotti di cartoleria, di gadget, di gift box e gift card, la libreria si conferma punto di riferimento per la comunità locale. Nel Mondadori Bookstore di Andria è presente anche un’area pensata appositamente per i giovani lettori: "We are Junior", un reparto completamente nuovo dove anche i più piccoli possono trovare una ricca proposta di giochi didattici e libri illustrati. La libreria ospita, inoltre, un’ampia selezione di fumetti, alla quale è dedicato il reparto "Just Comics", con manga, supereroi e graphic novel.

"Sono felice di portare avanti il progetto di mio padre, che nel 1972 inaugurò la sua prima libreria indipendente" commenta Giovanni D’Avanzo, affiliato Mondadori Store. "Dal 2010 ho avvertito la necessità di riorganizzare la libreria in una chiave più moderna. È così che ho deciso di affidarmi a Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, per proporre ai miei clienti una libreria più attrattiva e sempre aggiornata, che diventasse un punto di riferimento e di presidio culturale sul territorio, in linea con la strategia di rinnovamento, valorizzazione e sviluppo della rete Mondadori Store" conclude l’affiliato.

Il Mondadori Bookstore di Andria è presente anche online: i clienti potranno entrare in contatto con la libreria ed essere aggiornati su tutte le iniziative e gli eventi in corso attraverso le pagine Facebook e Instagram e usufruire dei servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Mondadori Store è il più esteso network di librerie in Italia: un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale grazie a oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it, e attraverso la formula bookclub. È a fianco di lettori e utenti con una proposta che, al libro – al centro dell’offerta – affianca esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.