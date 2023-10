BARI - “La Puglia non può veder ridimensionato e depotenziato lo storico quotidiano, La Gazzetta del Mezzogiorno. Non è possibile che 47 professionisti dell’informazione ed esperti poligrafici possano essere tagliati d’un colpo". Così FdI Puglia in una nota.“La crisi del settore è tale - prosegue la nota - che comprendiamo anche le ragioni degli editori, che hanno salvato il giornale nel momento più buio della testata, ma serve uno sforzo collettivo, per questo auspichiamo che la Regione Puglia attivi tutte le azioni possibili da quelle che può mettere in campo il Dipartimento della Comunicazione Istituzionale, al tavolo della task force per le vertenze regionali. Purché siano proposte serie, evitiamo frasi spot come quella del presidente Emiliano nel luglio del 2021, quando per altro c’era un altro Governo che pure non ha fatto nulla: ‘Come Regione Puglia seguiamo la vicenda con estrema attenzione e apprensione’. Da lunedì prossimo chiederemo in Commissione regionale quali risultati ha conseguito l’attenzione e l’apprensione del presidente” conclude la nota.