'Yes! We A.R.E.', al 3 al 6 novembre la settimana della moda in Puglia: quattro sfilate, quattro location stupende e trenta brand





Quattro sono le sfilate previste, dal 3 al 6 novembre, in questa prima edizione, che ha messo in rete le realtà storiche degli eventi glamour pugliesi e che porterà sotto i riflettori le creazioni di trenta brand pugliesi, selezionati dalla direzione artistica affidata a Bruno Simeone su criteri di produzione e di coerenza con il tema di quest’anno: il viaggio e la cerimonia.



I dettagli saranno condivisi in occasione della conferenza stampa che si terrà venerdì 3 novembre dalle ore 12.00 presso la Sala de Jesu del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il presidente di CNA Puglia Daniele Del Genio, gli organizzatori delle quattro tappe, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto on. Gianfranco Chiarelli e il direttore dell’ITS per la Moda Mi.Ti. Giuseppe Negro.

BARI - La moda torna a risplendere in Puglia con Yes! We A.R.E. la prima manifestazione diffusa che mette su passerella le migliori creazioni manifatturiere della Puglia, organizzata da CNA Puglia. La bellezza della regione sarà scenografia delle proprie produzioni in una nuova simbiosi che tiene insieme artigianato, industria e territorio.