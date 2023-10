La Notte della Taranta sbarca al Columbus Day di Chicago per la grande parata che celebra la vivace comunità italoamericana in programma il 9 ottobre nella città dell’Illinois. La Notte della Taranta sbarca al Columbus Day di Chicago per la grande parata che celebra la vivace comunità italoamericana in programma il 9 ottobre nella città dell’Illinois.





Il tema della sfilata 2023 sarà "Riscoprire le nostre radici" e sarà dedicata all’iconico cantante italoamericano Tony Bennett, vincitore di 20 Grammy Awards e di 2 Emmy Awards. Con il suo carico di tamburelli festanti e il ritmo travolgente della pizzica, la delegazione della Taranta, composta da Enza Pagliara, Salvatore Galeanda, Gianluca Longo, Carlo De Pascali e Emanuele Liquori e i ballerini Mihaela Coluccia, Lucia Scarabino, Veronica Mele, Fabrizio Nigro, Mattia Politi e Andrea Caracuta, sfilerà tra carri allegorici, bande e gruppi musicali sulla State Street.

Dopo la cerimonia di benvenuto al Daley Center Plaza, con il sindaco di Chicago Brandon Johnson e il commissario della Contea di Chicago Kevin B. Morrison, la delegazione della Notte della Taranta, guidata dai componenti del CdA della Fondazione Dina Manti, Ivan Stomeo e Graziano Vantaggiato, è stata accolta dalla comunità pugliese di Chicago. Una festa al Pescatore Palace al Franklin Park tra i suoni e le danze della tradizione salentina che hanno incantato il pubblico.

Domenica 8 ottobre, La Notte della Taranta sarà colonna sonora della sfilata di moda di Davide Del Genio curata dalla CNA all’interno del Bridal Show Expo, un evento fieristico destinato al segmento multisettoriale del wedding. Lunedì 9 ottobre alle 12:00 la pizzica salentina accompagnerà la delegazione pugliese guidata dall’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, nella Parata Columbus Day che sarà trasmessa in diretta da ABC7, la stazione televisiva più seguita di Chicago. La sfilata andrà in onda lunedì 9 ottobre, da mezzogiorno alle 14:00 e sarà trasmessa in replica sabato 14 ottobre alle 23:00. Entrambe le trasmissioni saranno disponibili su abc7chicago.com e sulle app TV connesse di ABC7.

"La tradizione secolare di celebrare la nostra eredità e cultura italiana nel Columbus Day quest'anno sarà sottolineata da un saluto alla memoria di Tony Bennett ha affermato Ron Onesti, presidente del Comitato Civico Congiunto degli Italoamericani (JCCIA), perché la musica, il bel canto e la danza sono da sempre le nostre grandi passioni".

La Regione, con il coordinamento dell’Assessorato all’Industria Turistica e dell’ARET Pugliapromozione, in stretta collaborazione con la Federazione Regione Puglia Chicago, farà dunque da capofila per promuovere, nella cornice della città dell’Illinois, il suo ricco patrimonio culturale, artistico, turistico e commerciale, con un’attenzione particolare ai settori della moda, dell’artigianato artistico e di tradizione e dei servizi che ruotano attorno al mondo wedding.