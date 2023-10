La Regione Puglia a Bruxelles per presentare il Patto dei sindaci per il Clima e l’Energia

BARI - “Il confronto con la grande comunità che, a livello europeo, sta lavorando su obiettivi comuni per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici è un vantaggio irrinunciabile perché ci consente di far conoscere l’esperienza pugliese e di confrontarci, arricchirci e prendere spunto da quelle degli altri Paesi. La Puglia oggi a Bruxelles ha avuto l’occasione di raccontare un lavoro di squadra che coinvolge l’assessorato allo Sviluppo economico con la sezione energia e l’assessorato all’Ambiente guidato da Anna Grazia Maraschio, che insieme hanno lavorato e stanno lavorando, attraverso il Patto e in qualità di ente Coordinatore territoriale, per offrire alle Amministrazioni comunali tutti gli strumenti utili per affrontare la sfida della transizione ecologica ed energetica. Questa collaborazione rappresenta di per sé una buona prassi di collaborazione istituzionale a livello di governance regionale, perché unisce competenze diverse in un’azione sinergica a vantaggio delle comunità locali”.Lo ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci a margine del workshop sul Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, “Covenant of Mayors: together for ambitious climate and energy action”, organizzato a Bruxelles in occasione della European Week of Regions and Cities, l’evento dell’Unione Europea dedicato alle politiche di coesione che si svolge a Bruxelles dal 9 al 12 ottobre.Scelta dalla Commissione Europea, insieme alla Galizia e alle Fiandre, la Regione Puglia ha riportato la sua esperienza dal basso per accelerare il processo di transizione ecologica ed energetica.“Da gennaio 2022 – ha proseguito l’assessore Delli Noci – la Regione Puglia è operativa per supportare le Amministrazioni pugliesi nelle fasi di adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima & l’Energia – 151 al momento – e nella redazione dei PAESC, i Piani di Azioni per le Energie Sostenibili e il Clima di cui dovranno dotarsi i Comuni pugliesi e che, per la loro redazione, finanziamo attraverso dei voucher. La transizione ecologica ed energetica è una sfida complessa; per questa ragione occorre fornire supporto e strumenti alle Amministrazioni locali, che spesso vivono una situazione economico finanziaria complessa, affinché si possa affrontare con un approccio comune la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Proprio in questo scenario si colloca l’incentivazione sulle Comunità energetiche per i Comuni pugliesi su cui stiamo lavorando, e che finanzierà anche studi di fattibilità. Per definire questa forma di finanziamento nel dettaglio, attendiamo l’emanazione del decreto del Governo rispetto alla ridefinizione della norma che incentiva le Comunità Energetiche”.