Lecce, il trio Yugen con Gregorio Ruocco al Teatro Nasca

LECCE - Questa sera dalle 20.30, presso il 23 NASCA il Teatro, in Via Siracusa, 28 a Lecce e in collaborazione con Associazione Culturale GOOD VIBES Musica Cultura Ambiente, si terrà un evento speciale tra musica e cultura.

30 settembre 1943 è il lavoro letterario d'esordio di Gregorio Rucco edito per I Libri di Icaro Edizioni. (Lecce) Presentato per la prima volta a Lecce, il 5 maggio del 2023 all'Icaro Space, e successivamente in altri circuiti letterari, è stato presente alla seconda edizione del Festival del Libro di Vietri sul mare (Sa) "Un Libro d'a...MARE", al Salone Internazionale del Libro di Torino, e alla Fiera del Libro di Napoli "Ricomincio dai Libri".

È stato inserito nella sezione proposte letterarie, nel programma ufficiale degli eventi organizzati dal Comune di Napoli, per le celebrazioni dell'80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli e in una passeggiata letteraria tra le righe e i luoghi delle vicende di quell'evento storico. Al Nasca il Teatro, a Lecce questo romanzo verrà presentato in maniera inusuale, attraverso un reading emozionale che vedrà una sonorizzazione delle letture con la musica di YUGEN.

Trio musicale tutto leccese con le radici ben piantate nelle atmosfere del jazz di stampo nord europeo, i quali presenteranno a loro volta "TEARS AND LIGHT" primo lavoro discografico edito nel 2023 da Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali (Lecce)

Dopo il debutto a tenutosi a Leverano al NOU Nuovi Orizzonti Urbani e l'appuntamento estivo per 'I concerti di Curiddhu' a Galatone (LE), ritorna questo emozionante esperimento a cavallo fra musica, letteratura e racconto teatrale.

Le sonorità nordiche di ‘TEARS AND LIGHT’ si fondono ed interagiscono con stralci tratti dal romanzo NOVANTASEI ORE Napoli, 27 – 30 settembre 1943. Partendo da sensazioni ed impressioni apparentemente lontane, i due lavori trovano un luogo comune di espressività condivisa, dal vivo. Il live set è infatti lo scenario magico nel quale, attraverso le note e le parole si vogliono coinvolgere gli ascoltatori, in un viaggio immaginifico ed emozionante.





YUGEN – TEARS AND LIGHT

Katya Fiorentino (pianoforte e composizioni)

Stefano Compagnone (basso)

Maurizio De Tommasi (batteria)

La gamma sonora del trio YUGEN, nato nel 2020, sviluppa un gioco di spazio e tempo.

Cicliche cellule ritmiche e melodiche si mescolano ad ampie dilatazioni sonore dalle quali emerge una concezione orizzontale della band in cui ogni strumento è sempre protagonista del brano eseguito: un paesaggio sonoro sospeso, evanescente, a tratti intimo o astratto ma sempre ricco e multiforme, attraverso una ricerca estetica propria delle avanguardie jazz europee contemporanee, che affonda le sue radici nella tradizione dei paesi scandinavi.

Un linguaggio essenziale e allo stesso tempo colorato, una continua ricerca di soluzioni timbriche raffinate e originali, temi dalla forte impronta melodica, l’improvvisazione e la totale libertà espressiva sono le caratteristiche essenziali del trio, che si esaltano con

le parole e le metriche del racconto. Due mondi, profondamente diversi, sembrano fondersi quasi naturalmente con il tessuto sonoro ed il racconto, dando vita ad un'affabulazione dal forte impatto emozionale.





GREGORIO RUCCO

È nato a Napoli nel 1967. Attualmente vive in Salento, dove svolge la professione di interior designer. Appassionato di letteratura e storia, musicista autodidatta, amante del calcio, ha sempre coltivato la propria passione per la scrittura, scrivendo racconti brevi, critiche musicali per riviste di settore ed articoli di costume calcistico per testate specializzate.

Organizzatore di eventi musicali, conduce e cura un programma radiofonico di divulgazione storico/letteraria musicale di cui è anche autore dei testi. NOVANTASEI ORE (I Libri di Icaro) è il suo romanzo di esordio.





YUGEN + Gregorio Rucco - TEARS AND LIGHT & NOVANTASEI ORE

Katya Fiorentino: Piano elettrico, live electronics.

Stefano Compagnone: Basso elettrico fretless.

Maurizio De Tommasi: Batteria, live electronics.

Gregorio Rucco: Voce, live electronics.





