Incidente stradale a Bari: auto investe ciclista a causa di malore del conducente

La gravità della situazione ha richiesto un intervento immediato. Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorsi, tra cui due ambulanze, una proveniente da San Paolo e l'altra da Palese, del servizio medico d'urgenza 118. La Polizia e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi e prestare il soccorso necessario.



La collaborazione di alcune persone presenti sul luogo dell'incidente ha facilitato le operazioni di soccorso. Tutti i feriti, inclusi il conducente dell'auto, il ciclista e le due passeggere, sono stati trasportati in ospedale per ricevere l'assistenza medica necessaria. In particolare, l'automobilista è stato trasportato in condizioni di codice rosso all'ospedale San Paolo.



BARI - Nel quartiere San Paolo di Bari, in via Olbia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e un ciclista. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida dell'auto ha improvvisamente accusato un malore mentre si trovava al volante. Questo improvviso malessere ha portato l'auto a investire il ciclista prima di sfondare il cancello di un campo sportivo e ribaltarsi. A bordo dell'automobile si trovavano anche la moglie e la nuora del conducente.