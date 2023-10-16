Lecce, martedì 17 ottobre 2023 si terrà il Consiglio Comunale

LECCE - Il Consiglio Comunale, è convocato in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima Convocazione nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città per il giorno 17 ottobre 2023 alle ore 9:30 senza tolleranza per la trattazione del seguente ordine del giorno.
Questi i punti all'ordine del giorno:
1 - INTERPELLANZA ACQUISITA AL PROT. GEN. N.0172975 DEL 11.10.2023 AVENTE AD OGGETTO "AGGIORNAMENTO CIRCA LA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE EX CITY TERMINAL UBICATO IN VIALE PORTA D'EUROPA INGRESSO NORD", A FIRMA DEL CONIGLIERE PASQUINO;
2 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI LECCE. ANNO 2022;
3 - APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE”. OB. STRAT. 6.6;
4 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO POLITICO ISTITUZIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE N. 9/23 NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2023;
5 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO POLITICO ISTITUZIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE N. 12/23 NELLA SEDUTA DEL 04 LUGLIO 2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ART. 87BIS REG. REG. N. 04/2007). ADOZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E SUOI LLEGATI.
6 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA PRECETTO SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE 1084/22 - GIUDIZIO CIVILE ME***BU*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). CODICE PDO 16.1.12.2 Comune di Lecce Protocollo N.0174044/2023 del 12/10/2023
7 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 1215/23 - GIUDIZIO CIVILE MO***ST*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). CODICE PDO 16.1.12.2;
8 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, CO.1, LETT. E) D.LGS. 267-2000;
9 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 6448/2022, RG 2881/2020 - GIUDIZIO CIVILE BR**AN** C/COMUNE DI LECCE E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO RIFERITO ALLE SPESE LEGALI RIVENIENTI DALLA STESSA SENTENZA (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12;
10 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 5391/23 - GIUDIZIO CIVILE GA***GR***SO***COOP*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
11 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.I. N. 856/2022 R.G. N. 2649/2022 TRIBUNALE LECCE A* SPA C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000);
12 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 5213/21 RG - GIUDIZIO CIVILE CI***RO*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
13 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 5079/2023, RG 7021/2020 - GIUDIZIO CIVILE PA** AN**C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
14 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA 87/2022 - GIUDIZIO CIVILE NE***RE*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
15 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 4036/2023, RG 11016/2022 - GIUDIZIO CIVILE BO** AN**C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
16 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE 189/2023 - GIUDIZIO CIVILE P***A***R*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
17 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 5745/2023, RG 5709/2023 - GIUDIZIO CIVILE AP** PA** C/AG** EN** RI** E C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
18 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 4628/23 - GIUDIZIO CIVILE AL**PI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000). PDO 16.1.12.2;
19 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 5910/2023 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. DE CA** RA** FR** C/ AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E COMUNE DI LECCE (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000). CODICE PDO 16.1.12.2;
20 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. F.R. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI CONFERIMENTO INCARICO N.288/2017. ART. 194 , COMMA1, LETTERA E) TUEL 267/2000. CODICE PDO 16.1.12.
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